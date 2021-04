Joven que iba al médico con su pareja terminó reducido por infantes de marina por falta de permiso

Un joven fue reducido por infantes de marina al no presentar un permiso para poder circular en medio de la cuarentena que rige en la comuna de Chiguayante, en la Región del Biobío.

Benjamín Campos (21) es el protagonista de esta historia. Él acompañaba a su pareja a un control médico la mañana del miércoles desde Chiguayante a Talcahuano, y al llegar al punto fijo de fiscalización en Lonco comenzó a sacar el permiso respectivo, sin embargo, no pudo concretar la operación y comenzaron los problemas con el infante de marina que ejecutó la acción.

Le pidió un poco más de tiempo luego que la página de Comisaría Virtual no emitiera el documento y la discusión se elevó de tono, cuestión que finalmente terminó con él bajado a empujones de la micro Las Galaxias y reducido posteriormente .

Campos explicó que "en ese momento que yo caigo encima de él, dice que lo agredí, y en eso se me tiran otro marino y un carabinero; y en eso que me está agarrando se le suelta el arma y me comienza a presionar cerca del abdomen y lo tuve que empujar porque me estaba doliendo y ellos lo tomaron como agresión".

El intendente del Biobío, Patricio Kuhn, dijo que los antecedentes que el maneja es que "se habría negado -a la fiscalización-, se puso muy insolente con el personal de la seremi de salud que estaba requiriendo la información y finalmente esto terminó con esa persona, como corresponde, detenida con el uso proporcional de la fuerza para poder reducirlo y llevarlo detenido".

Agresión sin denuncia

Campos acusó que sobre el retén de Carabineros le pegaron. "Me tiraron al suelo, me rajaron la chaqueta, me tiraron mi celular y en eso subo al retén y ellos comenzaron a golpearme, se me tiraron entre los dos, me empezaron a hacer llaves y a pegarme en el piso".

Él pasó a control de detención por reincidente de infracción al artículo 318, pero en la audiencia no dijo nada de lo ocurrido, afirma, por amenazas.

"Me dijeron que si constataba lesiones me iba a salir peor, me vi en la necesidad de decir que no y hoy fui a constatar lesiones por parte de Carabineros", contó.

Consultado Carabineros de Chiguayante, efectivamente afirman que Benjamín Campos salió de la unidad policial firmando todos los documentos respectivos en que no reconocía ningún mal trato. Desde la Defensoría Penal Pública tampoco se levantaron antecedentes sobre una golpiza, ya que no les fueron entregados.

Sin embargo, Campos afirma que apenas salió de la comisaría fue a constatar lesiones para iniciar acciones legales. "Estoy tramitando, constaté lesiones, pedí imágenes de las cámaras y hay testigos", cerró.

El seremi de salud del Biobío, Héctor Muñoz, aclaró que "en general todas la personas que acreditan ir al médico tienen los permisos correspondientes, si tienen la hora los dejamos pasar y en ese sentido siempre se ha aplicado el criterio desde bastante tiempo que llevamos fiscalizando, entonces es un caso inusual".