Lota: Descuartizadores fueron condenados por homicidio simple

Tres de los cuatro acusados por la Fiscalía por el descuartizamiento y posterior ocultamiento de un cadáver al interior de un tambor sepultado con cemento bajo radier de Juan Carlos Ramírez (33), ocurrido en mayo de 2016 en Lota, fueron condenados por el Tribunal Oral en lo Penal de Concepción.

Los jueces desecharon la tesis de la Fiscalía en cuanto a que el crimen fue un homicidio calificado, con alevosía y premeditación, y determinaron que los tres individuos cometieron homicidio simple, por lo que las penas que arriesgan van desde 10 a 15 años de privación de libertad.

El fallo detalla que, tras analizar las pruebas basadas en testimonios de testigos, prueba material y fotográfica, "el tribunal ha adquirido la convicción, más allá de toda duda razonable, de que los acusados han tenido participación en el delito de homicidio simple de Juan Carlos Ramírez Henríquez en calidad de autores, conforme a la recalificación que ha hecho el tribunal en cuanto al hecho punible".

Complejidad del caso

El fiscal Hugo Cuevas expuso que "el caso ofrecía dificultades mayúsculas para el Ministerio Público".

"No contábamos con ninguna prueba directa, no había testigo, además de que, por la limpieza del sitio del suceso que efectuaron los autores, no había tampoco evidencias materiales", señaló.

"Solamente a través de distintos indicios, informaciones indirectas introducidas al juicio y algunas evidencias materiales que fueron surgiendo en el transcurso de la investigación, en su conjunto, se logró llevar a la convicción del tribunal, y eso es relevante", indicó.

Los condenados son Sixto Yáñez (34) y los hermanos José Luis (35), Darwin Carvajal Torres (37), mientras que Marco Carvajal Torres (40) fue absuelto de los cargos.

La sentencia será dada a conocer el próximo martes 2 de octubre a las 15:00 horas.