Mamá de Tomás Bravo: "¿Cómo es posible que mi hijo lleve casi dos meses en el SML?"

Fuertes descargos realizó la madre de Tomás Bravo Gutiérrez, el pequeño de tres años y siete meses que desapareció el pasado 17 de febrero y fue encontrado sin vida nueve días después, en el sector de Caripilún, comuna de Arauco, Región del Biobío.

"¿Cómo es posible que mi hijo lleve más de 2 meses en el SML? Que tengo que esperar a la quincena de abril, que no hay evidencias ni culpables, ¡que querían cerrar el caso de mi hijo sin justificación! Estamos hablando de una guagua de tres añitos y siete meses", lamentó a través de Instagram Estefanía Gutiérrez.

La mamá del niño contó que recientemente tuvo el valor de ver las entrevistas relacionadas al caso y se dio cuenta de "las cosas que han hecho mal desde el día 1 que se perdió" Tomasito.

"Cualquiera hablaba o se daba el derecho a opinar. Gente que ni conoció a mi hijo... Muchos inventos, que atrasaron todo ¿Y a quién creen ustedes que perjudicó todo esto? Pues les cuento a mi bebé y a mí, su madre", relató.

Gutiérrez aseguró que el primer día de la desaparición no le permitieron sumarse a la búsqueda: "Estaba muchas veces dopada y me arrepiento tanto. No veia tele, me quitaron mi celular por la investigación y, por lo tanto, no sabia qué pasaba afuera".

"Como mamá de Tomasito no bajaré los brazos, mi hijo necesita justicia y si tengo que enfrentarme a quien sea, por él lo haré", apuntó.

