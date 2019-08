Mercado de Concepción arriesga a salir remate por millonaria deuda de contribuciones

El quemado Mercado Central de Concepción arriesga salir a remate en los próximos días debido a que los propietarios e inmobiliaria Concepción 2000 acumulan deudas por no pago de contribuciones que alcanzan $1.700 millones de pesos.

Esta situación deriva en que la Tesorería de la República, como con cualquier inmueble, intente recuperar lo adeudado sacando a remate la histórica estructura.

El alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, dijo que "esta fue la irresponsabilidad de quienes durante muchos años tuvieron la misión, como lo tiene que hacer cualquier chileno o chilena, de pagar las contribuciones y que no lo hicieron".

La autoridad solicitó a la Tesorería tener una consideración con el inmueble debido a que desde que se quemó en 2013 se mantiene desocupado y existen iniciativas para recuperarlo.

La polémica de los 10 mil millones

En el Gobierno anterior se había aprobado un monto de 10 mil millones de pesos con el fin de expropiar toda la manzana de Freire, Caupolicán, Rengo y Maipú, sin embargo eso se paralizó con el cambio de administración.

"Alejandro Reyes, jefe de división, dijo que había enviado esos papeles a Contraloría y antes que incluso saliera la resolución estaba dándonos un portazo en el sentido de decir no que no hay plata dispuesta para eso (...) eso es política pequeña y no entender que el Mercado de Concepción es un tema ciudad", expuso Ortiz.

Sobre esa crítica, el intendente del Biobío, Sergio Giacaman, respondió que "los recursos están, lo que interesa acá es que busquemos la solución, uno no pone los recursos en proyectos que en el fondo no estén bien construidos desde el punto de vista de que todos los actores participen, lo que nosotros estamos mirando es cómo podemos destrabar para efectos de que esto pueda avanzar lo más rápido posible".