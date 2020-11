Ministra Zalaquett pidió que instituciones aceleren procesos para sancionar a carabinero que atacó a ex pareja

La Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett, salió a condenar el brutal ataque sufrido por una mujer en Los Ángeles, Región del Biobío, que denunció que su ex pareja, un carabinero activo en servicio, llegó a su casa a quemarle el auto con la intención de matarla a ella y a sus hijos.

Zalaquett expuso que "tomamos contacto con la víctima, le entregamos apoyo jurídico y también apoyo psicosocial, así lo hemos hecho en este caso".

"Hacemos un llamado a las instituciones a que aceleren los procesos, no podemos seguir permitiendo que hombres violentos, que tienen actitudes como esta, sigan teniendo una vida como que si nada hubiera pasado, requerimos que aceleren sus procesos y que la Justicia acelere las investigaciones para hacer efectivas las sanciones que este tipo de hombres merece", añadió.

Actualmente se desconoce el paradero del acusado, y luego que la Fiscalía confirmara una omisión en la entrega del parte policial, donde no se mencionó por parte de Carabineros de Los Ángeles que el denunciado era un funcionario, la PDI se hizo cargo de las diligencias.

Víctima pide sanciones

Yaneth, víctima en este caso, dijo que "si el sargento Otárola de la subcomisaría Paillihue de Los Ángeles hubiese informado a la Fiscalía que era un carabinero, se hubiese tomado de manera diferente el procedimiento, porque yo no sabía si andaba con armamento. Él no le tomó el peso a la situación, incluso dudó cuando le estaba dando la declaración; ¿pero usted lo vio? ¿está segura que era él? me dijo, yo lo vi, nadie me lo contó".

Por lo anterior, dijo, "voy a poner los reclamos correspondientes por este funcionario, para que sea destituido o sancionado con lo máximo posible".