Mujer denunció que carabinero padre de sus hijos intentó matarla quemando su auto

Una mujer de la comuna de Los Ángeles, en la Región del Biobío, que se identificó como Janeth, vía redes sociales denunció una brutal agresión sufrida por quien es padre de sus tres hijos, sargento de carabineros, actualmente de dotación de la tenencia de Lago Ranco, en Los Ríos.

En un registro compartido en sus redes personales, narró que "de madrugada me vinieron a matar con mis hijos, se los cuento porque no quiero ser una más, tengo mucha pena, mi cara quedó toda quemada, porque tuve que apagar el auto que vinieron a quemar adentro de mi casa para matarme con mis hijos".

"El auto -quemado-, mi herramienta de trabajo, gracias al papá de mis hijos, el sargento Luis Mancilla, él me vino a matar. Decidí con el dolor de mi alma, exponer mi vida, porque no quiero ser otra más. Mi cara, tuve que echarme cosas, porque me arde mucho", agregó.

Janeth, mujer de Los Ángeles, denuncia que su ex marido, sargento de Carabineros Luis Mancilla, la quiso matar a ella y sus tres hijos quemando el auto y parte de la casa donde viven. La policía confirmó sumario, seremi de la Mujer Biobío ya contactó x acc legales @Cooperativa pic.twitter.com/HqBcGklNpa — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) November 7, 2020

Apoyo legal

De momento la información que posee el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género es que el procedimiento se rotuló como daños y lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, razón por la que el acusado no se encuentra detenido ni con cautelares.

Marissa Barro, seremi de la Mujer del Biobío, explicó que "tanto el centro de la mujer de Los Ángeles como yo personalmente nos hemos puesto en contacto con ella y le hemos ofrecido todo el apoyo psicosocial y legal necesario".

Sumario

Desde la institución policial, el teniente coronel Juan Carlos Gibert, jefe (s) de la prefectura de Carabineros Biobío, señaló que "cualquier amenaza o ataque a una mujer es una acción cobarde y grave que debe ser investigada con rigurosidad y prontitud, sea quien sea el agresor".

"Ante esta denuncia ya iniciamos un sumario administrativo como de igual forma realizamos las coordinaciones y enviamos todos los antecedentes a la Fiscalía local para que realice las investigaciones de rigor", añadió.