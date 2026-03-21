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Tópicos: País | Región del Biobío

Mujer fue detenida por supuestas amenazas a niña con síndrome de Down en Talcahuano

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

La imputada, mayor de edad y de nacionalidad chilena, quedó apercibida al no ser sorprendida en flagrancia.

Confesó haber escrito una carta y haberla entregado con el fin de que la víctima "aumente sus seguidores en redes sociales".

Mujer fue detenida por supuestas amenazas a niña con síndrome de Down en Talcahuano
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La Policía de Investigaciones informó la detención de una mujer que escribió y entregó una carta con supuestas amenazas a una menor con síndrome de Down en Talcahuano, Región del Biobío.

De acuerdo al subprefecto Hugo Cristi, jefe de la Bricrim Talcahuano, el día miércoles 18 de marzo se realizó una denuncia por el delito de amenaza en contra de una estudiante de 16 años.

En concreto, se trata de un texto supuestamente escrito por un compañero del liceo de la víctima y dirigida hacia su madre con declaraciones como "mejor hágase la idea de que su vida se acabó el día que esa niña nació" y "le vamos a borrar esa sonrisa idiota a puros combos". La situación -que, además, fue difundida en redes sociales- motivó la investigación por parte de la policía civil.

Luego de la recopilación de imágenes de cámaras de seguridad y antecedentes "primordiales" en la investigación, se logró dar con una mujer mayor de edad de nacionalidad chilena, quien fue detenida el viernes. No obstante, al no ser sorprendida en flagrancia, quedó apercibida ante la Justicia y posteriormente liberada.

El subprefecto Cristi detalló que los antecedentes "fueron entregados al Ministerio Público, que instruyó que esta persona fuera apercibida conforme al artículo 25 del Código Procesal Penal, ya que mantendría trastornos de su personalidad".

"Se otorgó una medida de protección a favor de la víctima y su grupo familiar, en la cual la imputada no puede acercarse a ellos", agregó.

Asimismo, la PDI incautó especies electrónicas "como celulares y computadores para su análisis criminal y acreditar su autoría en el hecho que se investiga".

Según publicó Emol, la mujer fue llamada como testigo en primera instancia, ocasión en la que entregó alrededor de cinco versiones distintas, hasta que confesó que fue ella quien escribió la carta y la dejó en el sitio del suceso.

La imputada detalló que sabía que la carta se haría pública y lo hizo con el fin de que de la víctima "aumente sus seguidores en redes sociales".

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