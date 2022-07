Municipio de Santa Juana citó a un comité policial extraordinario por alza de delitos

La Municipalidad de Santa Juana citó a un Comité Policial Extraordinario en vista del alza de delitos dentro de la comuna rural, que cuenta con sólo 21 carabineros a pesar de que territorialmente hablando, es la más grande de la Región del Biobío.

La decisión surge no sólo tras la advertencia de la alcaldía para que quienes arrienden viviendas no den a conocer su ubicación exacta, pues hay personas que se las toman y no las entregan, sino que también por otros sucesos, como el que un hombre saliera persiguiendo a otras personas con una motosierra en la mano dentro de un estadio.

"Lamentablemente hemos tenido hechos muy violentos", expresó la alcaldesa Ana Albornoz, apuntando que la población "se siente injustamente atacada por grupos delincuenciales, y creemos que a pesar de ser un pueblo chico, no tenemos que ocultar las cosas debajo de la alfombra; tenemos que salir a atacar y perseguir a estos delincuentes, para que la gente de Santa Juana, que es buena, sencilla, trabajadora, pueda vivir tranquila".

"Tenemos estafas, robos de vehículos, robo en lugar habitado y no habitado, lo que preocupa también a la Cámara de Comercio. Han aumentado en un 64 por ciento los delitos este año, y también las denuncias, porque había una gran cifra negra. Hay que ponerle el cascabel al gato", sentenció jefa comunal.

Coincidió con ella la delegada presidencial regional, Daniela Dresdner, apuntando que "tenemos que hacernos cargo de manera rápida; tenemos una reproducción de delitos que son sumamente preocupantes, algunas acciones que han sido conocidas mediáticamente y muy ampliamente, que evidentemente nos preocupan".

Y bueno, salió el video. Carabineros tiene identificado a quien cometió temerario acto. Previo a este hecho, hubo una pelea entre 4 personas @Cooperativa pic.twitter.com/8aIhkOcP3t — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) June 29, 2022

Por su parte, el prefecto de Carabineros en Concepción, coronel Juan Ulloa, hizo un balance de la intervención policial a la fecha: "Se han hecho 12 servicios extraordinarios en base a un oficial y 20 carabineros; se han hecho más de 1.700 controles de identidad, y más de 1.400 controles vehiculares con resultado de detenidos", detalló.

En cuanto al caso del hombre de la motosierra, el oficial sostuvo que "escapa toda la normalidad que en un encuentro deportivo, recreacional y familiar, haya ocurrido este hecho".