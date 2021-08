Municipio de Talcahuano solicitará suspensión del recorrido de taxibuses por cuesta El Pescado

El municipio de Talcahuano confirmó que solicitará formalmente a la Seremi de Transportes del Biobío eliminar el paso de la locomoción colectiva por el tercer acceso a Los Cerros de Talcahuano, debido al fatal accidente de tránsito ocurrido este jueves que dejó a dos personas fallecidas.

Henry Campos, alcalde del puerto, precisó que "esta es una vía muy compleja por su pronunciada pendiente y que ha arrojado accidentes de tránsito desde que fue inaugurada. Hemos solicitado en reiteradas ocasiones y por eso hoy no pueden bajar por acá camiones, sin embargo hay algunos que lo hacen de manera imprudente".

"Vamos a tener que ver con la Seremi de Transportes que se evalúen los recorridos de la locomoción de transporte público en este lugar particularmente", agregó.

Consultado el seremi de Transportes del Biobío, Jaime Aravena, apuntó que "mientras he sido seremi esa solicitud no ha llegado. Lo que hay que entender es que la situación de Los Cerros, en particular de Talcahuano, es una situación especial respecto de que arriba viven cerca de 50 mil personas que requieren transporte público y cualquier vía tiene tiene una complejidad natural por la condición de Los Cerros".

"Hay que considerar que las propias personas que viven en el sector de la subida de El Pescador han solicitado permanentemente que transite por ahí transporte público porque esas personas requieren movilizarse y la única alternativa que tienen es el transporte público", cerró.