"No eres peñi": Camionero denunció que paramilitares armados le negaron paso a Tirúa

Un camionero denunció que en la ruta que une las localidades de Cañete y Tirúa, en la Región del Biobío, fue interceptado por unos sujetos encapuchados y que lo obligaron a devolverse, lo que se puede ver en un registro audiovisual del propio afectado.

Al menos tres sujetos encapuchados, con armas y ropas militares y unas barricadas son lo primero que se puede percibir en las imágenes, difundidas por la Asociación de Paz y Reconciliación en La Araucanía (APRA) a través de sus redes sociales.

"Esto es lo que tenemos que vivir todos los días los conductores aquí en La Araucanía", señala el conductor.

"¿No puedo pasar?", le consulta el camionero a los sujetos, quienes le dicen que no puede pasar y le solicitan que se devuelva. "Voy para Tirúa, hermano somos todos hermanos", vuelve a responder el transportista, a lo que le replican: "No, yo no soy hermano tuyo, yo soy peñi, tu no eres peñi, se nota".

Posteriormente, en una segunda publicación de APRA, se muestra cómo quedó el vehículo, con múltiples proyectiles balísticos en el chasis, lo que habría ocurrido luego que los sujetos se percataran que el conductor, oriundo de Carahue, estaba grabando con su teléfono.