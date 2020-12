Padres de Borja donan dinero que lograron reunir para comprar el medicamento más caro del mundo

Los padres de Borja Díaz, el pequeño de Concepción que reunió más de mil millones de pesos en una campaña para comprar el medicamento más caro del mundo para tratar la Atrofia Muscular Espinal, comenzaron la donación de los recursos a otras familias tras conseguir ellos a costo cero el tratamiento.

Rodrigo Díaz, papá de Borja, explicó que "se donaron 100 millones a Rafita de Talcahuano, 100 millones también para Lucas, 200 millones para la Fundación FAME Chile, en los cuales va a ir compra de 18 ventiladores y asistentes para la tos y asistencias kinesiológicas y otras cosas que se necesitan".

El dinero que queda, en parte se utilizará para pagar las hospitalizaciones que la familia Díaz Caro adeuda y que, según proyectan, seguirán en el corto y mediano plazo. Aún así los 400 millones de pesos ya donados no serán los únicos.

María José Caro, mamá de Borja, dijo que "lamentablemente el dinero que tenemos no alcanza ni para el tratamiento de un niño, entonces tratamos de ver cómo hacer rendir estos fondos y conversamos con profesionales de cuáles era los requerimientos que más se necesitaban y es que cada vez que un niño es diagnósticado, lamentablemente no todos tienen acceso a equipos básicos para que la enfermedad no los ataque mucho".

"Vamos a seguir con las donaciones a varias familias que tengan niños con Atrofia Muscular Espinal, estamos eligiendo con bonos navideños para así decir. Firmamos ante notario que así lo ibamos a hacer", agregó.