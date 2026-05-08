PDI desbarató banda dedicada al tráfico de drogas en Tomé: Hay cinco detenidos

La Policía de Investigaciones (PDI), en un operativo conjunto con el Ministerio Público, realizó este viernes un masivo allanamiento en el sector de Villa Miramar, comuna de Tomé, en la Región del Biobío.

El procedimiento, que tuvo lugar en 11 inmuebles de esta toma, resultó con la detención de cinco individuos.

"Se logró la detención de cinco personas, cuatro chilenos y un extranjero de nacionalidad -hasta el momento- colombiana, que está siendo establecido sus antecedentes por parte de la institución", detalló la prefecta inspectora Claudia Chamorro, jefa regional de la PDI en el Biobío.

La funcionaria policial reveló también que "se incautó cannabis sativa, clorhidrato de cocaína y además cocaína base, cuatro municiones calibre 12 y otras especies asociadas al delito".

La autoridad de la PDI también confirmó que los detenidos son personas con residencia en la comuna de Tomé y que habitaban los inmuebles allanados en el sector.

La intervención en Villa Miramar no fue una acción aislada, sino que se enmarca en una estrategia mayor. Desde el Ministerio Público se informó que existía una petición concreta por parte de la administración de gobierno para que el Estado ingresara a la toma.

Esta solicitud buscaba desmantelar estos focos de criminalidad, donde la venta de drogas era una actividad reconocida y donde el crimen había establecido un refugio.

Otros tres detenidos tras allanamientos en Arauco

Posteriormente, funcionarios de la PDI encabezaron una operación conjunta con la Armada y el Ministerio Público, que consistió en allanar domicilios de Cañete y otras comunas de Arauco, y culminó con la detención de tres personas.

La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, explicó que el procedimiento obedece a la emisión de cuatro órdenes de captura por un robo con violencia perpetrado en enero de 2024, al interior de una vivienda familiar de Cañete.

"Se trata de cuatro personas que cometieron -junto a otras, que no sabemos quienes son- un delito muy grave" contra la propietaria del inmueble, de acuerdo con la persecutora, quien destacó la detención de tres implicados.

A la vez, mencionó que "en la base de la investigación existen algunos antecedentes de que una de las personas que se pidió detener podría participar de orgánicas propias de la zona, pero es un antecedente bastante débil como para comentarlo de manera más contundente".

Las diligencias siguen en curso para establecer o descartar la hipótesis de que hubo una unión de grupos para concretar el delito en cuestión.