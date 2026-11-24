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PDI detuvo a cuatro sujetos vinculados a homicidios en el Biobío
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Autor: Redacción Cooperativa
Personal de la PDI y Fiscalía confirmaron la detención de cuatro personas vinculados a tres homicidios registrados durante los últimos días en las comunas de San Pedro de la Paz, Concepción y Hualpén.
Se trata de una estructura criminal especializada en delitos violentos con uso de armas de fuego, principalmente a través de sicariato.
De esta manera, se esclarecen al menos dos homicidios consumados y otro frustrado ocurridos en la provincia de Concepción.