Personal de la PDI y Fiscalía confirmaron la detención de cuatro personas vinculados a tres homicidios registrados durante los últimos días en las comunas de San Pedro de la Paz, Concepción y Hualpén.

Se trata de una estructura criminal especializada en delitos violentos con uso de armas de fuego, principalmente a través de sicariato.

De esta manera, se esclarecen al menos dos homicidios consumados y otro frustrado ocurridos en la provincia de Concepción.