PDI indaga la muerte de un hombre tras inyectarse productos químicos con fines estéticos en Concepción

La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Concepción indaga la muerte de un hombre de 36 años que falleció tras inyectarse productos químicos con fines estéticos, asistido por una persona que se dedica a ello, en su domicilio particular en la capital del Biobío.

Acorde a los antecedentes que constan en la investigación, la persona a cargo de realizar dicha internvención que consiste en inyectar el elemento (silicona) viajó exclusivamente para dicha tarea desde la Región Metropolitana.

El fiscal de Concepción, Jorge Lorca, expuso que "Carabineros da cuenta de una persona de 36 años al interior de un domicilio, que aparentemente se había sometido a unas inyecciones de tipo cosmética, estamos investigando la sustancia, que se había sentido mal en la tarde, no concurrió a ningún centro asistencial y al llegar Samu esta prsona falleció".

"Un tercero le habría inoculado con propositos estéticos y tenemos que determinar si hay relación de la sustancia suministrada con el deceso", agregó.

El persecutor adelantó que si el Servicio Médico Legal determina relación directa en la muerte por una presunta intoxicación, y si la persona que lo hizo no cuenta con título profesional que lo acreditaría como personal calificado, se indagaría, inicialmente, bajo la caratula de cuasidelito de homicidio.