Pensaron más de 38 años que estaban casados pero no era así

Patricio Espinoza y Yudith Cabrera se casaron hace 38 años, en el lejano 9 de noviembre 1981, en Los Ángeles, región del Biobío. Hubo fiesta por el civil y por la iglesia. Todo este tiempo, vivieron su matrimonio sin saber el error que los preocupa.

Ante la ley, Patricio, 64 años, y Yudith, de 59, figuran solteros, debido a una equivocación del oficial del Registro Civil, quien escribió el nombre de la flamante novia con J, en vez de la Y como la inscribieron en 1960.

"El 2013 se agravó mi señora y tuve que hacer unos trámites y me doy cuenta que estaba soltero y ella también. Fui al Registro Civil y me dijeron que eran problemas de unas letras. Confié en ellos (que lo solucionaran)", dice Patricio a Cooperativa.

Este año, el marido tuvo que hacer otros trámites para una casa en el Serviu y se encontró con el mismo problema. "De haber sabido antes hubiese cambiado de señora", contó Patricio en tono de broma y medio resignado.

"Llevé la copia de la libreta (de matrimonio) y me dicen que no estoy casado. Volví al Registro Civil y me dicen que efectivamente había un problema y que en 20 días se solucionaba", detalló Espinoza, quien denuncia que en la repartición pública han prometido visitas a su casa para arreglar todo, pero no llegan.

"Me han perjudicado y quiero casarme de nuevo porque a mi esposa la quiero, la amo y la adoro. Quiero hablar con Panchito Saavedra para que nos organice el casorio. Dígale que me llame", agregó Espinoza.

La versión oficial

Cristian San Martín, director del Registro Civil del Biobío, dijo que "el matrimonio de don Patricio y doña Yudith es perfectamente válido y se puede obtener un certificado en línea. Está todo en regla. Estamos trabajando para corregir el nombre".

"Quiero aclarar que están válidamente casados. Yo me metí a internet y pude sacar el certificado de matrimonio de los vecinos. El único error que hay es que la señora Yudith aparece con J y estamos trabajando en eso", contó San Martín a Cooperativa Regiones.

"Vamos a ir al domicilio de la señora Yudith para que ella firme un documento para que hagamos la rectificación. Ellos están casados", remató San Martín.

Las pruebas: