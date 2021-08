Pesar en Concepción por muerte del destacado fotoperiodista Alipio Ortega

Un profundo pesar existe en el mundo de las comunicaciones de la Región del Biobío luego que la madrugada de este viernes, a consecuencia de un infarto fulminante, falleciera el destacado fotógrafo de oficio y periodista de profesión, Alipio Ortega Alarcón (73).

El profesional tuvo una destacada trayectoria profesional. Entró a estudiar periodismo en 1970 en la Universidad de Concepción, sin embargo, el 11 de septiembre de 1973 dicha escuela fue cerrada. En 1974 fue detenido y recluido en la Base Naval de Talcahuano hasta 1976. Populares son sus historias de ese proceso, en el que fue víctima de torturas.

Una vez que acabó la dictadura, en 1992 junto a un grupo de 19 compañeros que habían visto truncada su formación en 1973, solicitaron retormar los estudios y finalmente logró graduarse.

A su haber registra pasos por distintos medios de comunicación, entre ellos; Diario El Sur de Concepción, El Mercurio, Las Últimas Noticias, La Tercera, La Nación y Agencia UPI.

Hincha acérrimo de Deportes Concepción, club que a través de sus redes sociales le rindió un homenaje.

El club lamenta comunicar el sensible fallecimiento de Alipio Ortega Alarcón, destacado fotógrafo y periodista penquista que nos dejó hace algunas horas atrás.

Alipio Ortega, ya jubilado, nunca abandonó la calle, de hecho, para la revuelta social de octubre de 2019 tomó su cámara y salió a registrar las protestas.

De inmediato distintas autoridades regionales tuvieron palabras para su despedida. "Mis más sentidas condolencias a la familia, amigas, amigos, colegas de un gran hombre: Alipio Ortega Q.E.P.D. Muchas gracias por todos tus consejos, por tu amistad sincera, por tu simpatía, por tu cariño. Descansa en paz, querido amigo", indicó el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz.

Mis más sentidas condolencias a la familia, amigas, amigos, colegas de un gran hombre: Alipio Ortega Q.E.P.D. Muchas gracias por todos tus consejos, por tu amistad sincera, por tu simpatía, por tu cariño. Descansa en paz, querido amigo.

El ex diputado y ex intendente del Biobío, Jorge Ulloa, expuso que "tristeza es el sentimiento que me embarga ante la partida de ALIPIO ORTEGA (Q.E.P.D.) Periodista y gran fotógrafo, por años nos cubrió en muchas actividades. Paz para su familia y oraciones para su encuentro con el Altísimo".

Tristeza es el sentimiento que me embarga ante la partida de ALIPIO ORTEGA ( Q.E.P.D.) Periodista y gran fotógrafo, por años nos cubrió en muchas actividades. Paz para su familia y oraciones para su encuentro con el Altísimo.

Ortega será velado en la Parroquia San Francisco de Asis de Lorenzo Arenas y su funeral será el domingo a las 11:20 horas en el Cementerio General de Concepción.