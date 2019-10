Pescadores artesanales del Biobío se manifiestan este lunes en Coronel, Lota y Talcahuano por el bajo aumento de las cuotas de captura de sardinas y anchovetas.

Los trabajadores del recurso pelágico establecieron barricadas en distintos puntos de las comunas para visibilizar su descontento por no poder acceder a la cuota de más de 600 mil toneladas y verse forzados a explotar mucho menos.

"Creemos que lo que está ocurriendo hoy día con el comité científico no tiene sentido. Cuando tenemos una biomasa que está al doble de lo que había el año pasado a esta fecha y, sin embargo, eso no se ve reflejado en un aumento de cuota como lo está pidiendo la pesca artesanal", dijo el presidente del Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp), Hernán Cortés.

En esa línea, Cortés recordó que "la Presidenta Bachelet y el Presidente Piñera fijaron en su minuto la cuota en 600 mil toneladas y más para que el RAE (Régimen Artesanal de Extracción) funcionara en la octava región y en la macrozona, y, sin embargo, hemos estado trabajando con dos tercios de esta asignación".