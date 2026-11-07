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Tópicos: País | Región del Biobío

Presunto autor de homicidio en Nacimiento se entregó a Carabineros ante inminente captura

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Un hombre investigado por un homicidio con arma de fuego en Nacimiento, Región del Biobío, se entregó este sábado a Carabineros, luego de que la Policía de Investigaciones (PDI) lograra establecer preliminarmente su identidad.

El crimen ocurrió durante la madrugada de este sábado y dejó como víctima a un hombre adulto. Por instrucción de la Fiscalía de Flagrancia del Biobío, detectives de la Brigada de Homicidios de Los Ángeles realizaron peritajes en el lugar, entre ellos el levantamiento de evidencias balísticas.

Según informó la PDI, el sospechoso acudió a una unidad policial ante su inminente detención, mientras continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias del ataque.

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