Quilaco inauguró moderno centro comunitario enfocado en inclusión

La comuna de Quilaco inauguró un moderno centro comunitario destinado a personas en situación de discapacidad, iniciativa que busca fortalecer la inclusión y entregar un espacio de encuentro para las familias del sector.

La ceremonia reunió a autoridades locales, dirigentes sociales y vecinos, marcando un hito para la comuna. El proyecto fue desarrollado con apoyo de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y surgió del trabajo conjunto entre la comunidad organizada, el municipio y el Gobierno.

El alcalde Pablo Urrutia destacó que la iniciativa responde a una necesidad concreta: "Hoy día entregamos un espacio digno a personas que no tenían un lugar propio, donde puedan reunirse, apoyarse y compartir. Este es uno de los proyectos más importantes que hemos levantado".