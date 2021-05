Reconstituyen escena en caso de joven que perdió un ojo durante las protestas en Concepción

Por cerca de 80 minutos se extendió la reconstitución de escena en el caso de Rodrigo Lagarini, un joven universitario de Concepción quien perdió su ojo derecho producto del impacto de una bomba lacrimógena lanzada por Carabineros.

Los hechos ocurrieron el 22 de octubre de 2019 cuando, en medio de las manifestaciones producto del estallido social, Lagarini se encontraba junto a su polola en la intersección de calles Paicaví y Maipú, en el centro de la ciudad penquista.

Lagarini relató que "no alcancé a ver mucho tiempo cuando me apuntaban. Fue algo muy rápido, estaba viendo los manifestantes, como se acercaba el piquete y una vez que me di vuelta ya tenía el disparo en la cara (...) Al momento de recibir el disparo quedé automáticamente ciego".

Según el registro de videos que están en poder del Ministerio Público, la víctima fue auxiliada por terceros y llevada a un hospital en forma particular, sin el auxilio de la fuerza pública.

Al respecto, Lagarini explicó que los uniformados "intentaron acercarse como para llevarme detenido porque no iban a socorrerme, claramento, pero era tanta la gente que se me acercó que finalmente optaron por retirarse".

Todos estos detalles fueron reconstituidos en la diligencia de este domingo. El fiscal Nelson Vigueras comentó que "esto es básicamente la antesala de una pericia mucho más técnica que vamos a realizar en Santiago donde, al alero de otras investigaciones como el caso de Fabiola Campillay y Gustavo Gatica, la Fiscalía ha realizado peritajes con las unidades de la Policía de Investigaciones y también con la colaboración de ingenieros de la Universidad de Chile y, gracias a eso, tenemos informes mucho más técnicos a fin de determinar trayectoria, ángulo de disparo y establecer responsabilidades en cuanto a los hechos que afectaron a Rodrigo".

Junto a la denuncia hecha por el padre de Rodrigo también existe una querella por delitos de lesa humanidad. El abogado de Lagarini, Ignacio Sotomayor, explicó que "hay una querella presentada contra quienes resulten responsables. Se presentó a inicios de la investigación en el 2019 y también hay una querella del Instituto de Derechos Humanos por fuerza innecesaria con resultado de lesiones graves que también se está investigando como apremios ilegítimos con lesiones graves".

La investigación se encuentra sin formalizados. Sin embargo, el fiscal del caso precisó que ya tienen identificados a los carabineros que participaron del procedimiento y quienes dispararon bombas lacrimógenas en esa oportunidad.