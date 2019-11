Senador Navarro pidió a la Justicia que ordene a Carabineros dejar de usar escopetas en Concepción

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Alejandro Navarro, interpuso un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones de Concepción con el fin de que la Justicia ordene el cese del uso de las escopetas de todo tipo para disuadir manifestaciones ante los más de 150 casos acreditados por el Colegio Médico de Chile de personas que han sufrido estallidos oculares y pérdida de visión.

La semana pasada ya se había ingresado un requerimiento en Santiago contra el general director de Carabineros, Mario Rozas, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y el titular de Defensa, Alberto Espina, pero en esta oportunidad el recuso apunta al intendente del Biobío, Sergio Giacaman, y al general Rodrigo Medina, jefe de la Octava Zona Policial de Carabineros Biobío.

Navarro señaló que la acción "busca paralizar lo que ya se ha convertido en una epidemia a nivel nacional como la ha señalado el Colegio Médico en la Comisión de Derechos Humanos. Hemos tomado la decisión de recurrir de amparo para que Carabineros cese de manera inmediata en el uso de esta escopeta disuasiva, que en el mundo entero es considerada un arma letal".

Casos de afectados

El recurso es en representación de personas que perdieron su visión en un ojo, como es el caso de Rodrigo Lagarini (28), quien el 22 de octubre se manifestaba antes del toque de queda en el centro de Concepción.

"Esto lo tiene que saber el mundo entero, se tiene que dar cuenta, se tiene que enterar de que Piñera está mandando a sus oficiales para matarnos, para violarnos, a hombres y mujeres. Nos están abusando violentamente, nos están torturando, todavía en un estado democrático", indicó.

"Yo estaba manifestándome pacíficamente en Paicaví con Maipú -el 22 de octubre- a las 17:30 horas, antes del toque de queda y a menos de 20 metros un Carabinero me dispara a quemarropa una lacrimógena directamente a mi ojo, o sea, un arma que se ocupa para disuadir la están ocupando para disparar directamente a la cara", argumentó Lagarini.

Otro caso ocurrió recién el domingo y afectó a Fabián Zapata, de Penco. La víctima comentó que "ayer fui interceptado por -personas- que se identificaron como carabineros y me preguntaron por mi carnet. Yo no lo andaba trayendo, andaba haciendo deporte, y por no tenerlo el carabinero saca su arma de servicio y me dispara en la mano a quemarropa sin tener algún motivo, ni agresión verbal, sin haber manifestación en Villa Montahue, al lado del calendario de pasto".

La solicitud es a inhabilitar el uso del armamento que dispara balines, perdigones y bombas lacrimógenas, pero en este último caso, la solicitud va orientada a que los disparos sean al aire y no directamente al cuerpo.