La Seremi de Salud de la Región del Biobío inició una investigación de oficio para determinar responsabilidades en una fiesta realizada al interior de un restorán en la comuna de Los Ángeles, Región del Biobío.

Si bien la capital de la provincia de Biobío está en fase 4 y no hay denuncia al respecto, videos capturados de una transmisión en vivo del evento dan cuenta que no se cumplen las disposiciones sanitarias, debido a que de haber dicha actividad deben estar con mascarillas, cuestión que no es tal.

Seremi de Salud del Biobío iniciará investigación por fiesta al interiorbde restorán camino a Antuco, en Los Ángeles. Se enteraron por videos capturados en transmisiones en vivo @Cooperativa pic.twitter.com/bNqmnmzjIt — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) August 18, 2021

Héctor Muñoz, seremi de salud del Biobío, explicó que "cualquier tipo de fiesta en un restorán hay que ver si cumplía lo que es en fase 4, porque los restoranes están implementados para poder realizar la atención a las personas que quieran estar al interior".

"Tenemos que revisar las imágenes, las personas que están adentro del restorán solamente al momento de alimentarse pueden no estar con mascarilla, cuando llegamos no encontramos incumplimiento, pero con las imágenes podemos hacer una investigación y profundizar en el tema", cerró.