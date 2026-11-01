Sujeto murió durante operativo de seguridad en recinto penitenciario de Coronel

La Brigada de Homicidios de la PDI indaga la muerte de un hombre al interior del Centro de Internación Provisoria (IP-IRC) de Coronel, en la Región del Biobío, luego de ingresar la madrugada de este domingo a una zona no autorizada y motivar el uso de armas de fuego por parte de Gendarmería.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la Dirección Regional de Gendarmería del Biobío, el incidente comenzó en el momento en que los efectivos encargados de la vigilancia del perímetro advirtieron que una persona ajena a las dependencias se encontraba en los alrededores.

Según el reporte oficial, el sospechoso sostenía una conducta que alertó a la guardia, razón por la cual se le ordenó deponer su actuar; no obstante, el individuo continuó con su desplazamiento hasta sobrepasar el cerco de seguridad perimetral.

Disparos de advertencia y auxilio médico de emergencia

Frente a la intrusión, Gendarmería detalló que el personal de servicio procedió a ejecutar "disparos de advertencia a la zona de absorción", remarcando además que la maniobra se ajustó a los protocolos fijados para incidentes de esta naturaleza en recintos de internación.

Pese a lo expuesto en el parte preliminar, la autoridad penitenciaria no especificó si la víctima fue alcanzada por algún proyectil ni clarificó la relación directa entre el uso del armamento y el desenlace fatal.

La Dirección Regional de Gendarmería confirmó que sus funcionarios ejecutaron "disparos de advertencia a la zona de absorción". (FOTO: ATON)

Posteriormente, el propio personal del penal prestó las primeras atenciones a la persona afectada y coordinó la llegada del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), que finalmente confirmó su muerte.

Hasta el momento no se han comunicado de manera pública las causas del deceso ni si el cuerpo presentaba heridas de bala.

Doble indagatoria: Brigada de Homicidios y sumario interno

Frente a la gravedad del hecho, Gendarmería remitió los antecedentes al Ministerio Público, organismo que ordenó la concurrencia e instrucción directa de la Brigada de Homicidios de la PDI.

Los peritos especializados deberán realizar el levantamiento de evidencias en el sitio del suceso, reconstruir la dinámica de los hechos y fijar las responsabilidades penales que correspondan.

En paralelo a la causa penal, la Dirección Regional de Gendarmería ordenó el inicio de una investigación interna orientada a transparentar el uso de la fuerza y determinar si los funcionarios actuantes se ciñeron cabalmente a las normativas de la entidad.