Sujetos armados repelieron a un centenar de carabineros que intentaban recuperar vacas robadas

Un llamativo hecho policial ocurrió durante esta jornada en el sector Cura Quidico de la comuna de Tirúa, en la Provincia de Arauco (Región del Biobío), donde un centenar de carabineros concurrió a recuperar animales robados y, al ser repelidos por sujetos encapuchados y armados, tuvieron la necesidad de replegarse.

Según explicó la Fiscalía del Biobío, la historia comenzó la noche del domingo último, cuando un agricultor de la referida comuna sufrió el robo de 76 vacunos.

Mediante sobrevuelos con drones y una avioneta, la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de Carabineros ubicó a alrededor de 40 bovinos al interior de un fundo llamado Labranza, donde también se avistó un vehículo con encargo por robo.

Uniformados de la Prefectura de Arauco concurrieron hoy al lugar, junto al dueño, para reconocerlos y recuperarlos, pero personas encapuchadas y armadas -cuyo número no se ha especificado- les impidieron acceso al fundo.

Carabineros solicitó refuerzos a las prefecturas de Concepción, Aeropolicial y de Malleco (Araucanía), y la Ruta P-736 fue cortada en tres puntos, pero la evaluación definitiva de la situación de seguridad motivó que los efectivos se retiraran y el operativo quedara postergado.

AHORA: En operativo de recuperación de animales robados en Tirúa participan cerca de 100 Carabineros. Tras encontrarlos un grupo indeterminado de encapuchados armados impidieron ingreso al fundo Labranza. Ante el riesgo, la Fiscalía ordenó el retiro de las fuerzas. @Cooperativa pic.twitter.com/bV6HuzqH5B — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) 12 de septiembre de 2019

Sólo se recuperó un ternero

"Lamentablemente, como consecuencia de la situación en la que se vio Carabineros en ese momento, por razones de seguridad -dentro de las cuales estaba, por cierto, dar la protección adecuada a la víctima que nos acompañaba en aquella diligencia-, se tuvo que abandonar este fundo, dejando en el mismo a los animales, como también aquella otra evidencia vinculada a este vehículo que había sido encontrado en el lugar", explicó el fiscal jefe (s) de Cañete, Danilo Ramos.

El persecutor indicó que "solamente se pudo recuperar, atendido su tamaño, un ternero, que fue cargado en un vehículo y sacado del lugar".

Ramos remarcó que la decisión de abandonar el lugar obedeció a "razones de seguridad", que atendieron "los medios con los que contaba (Carabineros) al momento de realizarse la diligencia".

"No hay temor"

En la misma línea, el general Rodrigo Medina, jefe de la Octava Zona de Carabineros-Biobío, descartó que el actuar policial haya estado determinado por el miedo al enfrentamiento con los ladrones de animales.

"No hay un temor, no hay miedo para no ir a un procedimiento, pero sí debemos tomar los resguardos correspondientes para nuestra propia gente y para las personas que han sido víctimas de algún delito", dijo Medina.

El uniformado explicó que los animales robados estaban protegidos por "un cerco artesanal", y cuando éste se iba a cortar, los policías "fueron atacados con diferentes tipos de armamento".

Ante ello, reaccionaron "haciendo uso de sus armas de fuego, haciendo disparos al aire", relató.

La Fiscalía de Cañete anunció que coordinará con Carabineros las futuras diligencias que

permitan recuperar los vacunos y las demás especies que quedaron en el fundo Labranza.