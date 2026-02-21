Tomé: Adolescente que asesinó a su padre a puñaladas quedó en internación provisoria

El adolescente de 15 años que asesinó a su padre a puñaladas esta semana en la Plaza de Armas de Tomé, Región del Biobío, quedó en internación preventiva tras ser formalizado.

El Ministerio Público tras el empadronamiento de testigos logró configurar la participación del joven en el hecho, donde tras un altercado le propinó dos puñaladas al su papá, quien trabajaba de conductor de la locomoción colectiva.

El fiscal Freddy Benítez detalló que la situación "se desarrolló en la comuna de Tomé, en un lugar muy céntrico que es la plaza, el 17 de febrero del año 2026, en horas de la tarde, que involucró lamentablemente a un adolescente de la comuna y también a su padre. Este hecho fue observado por muchas personas, por la comunidad, y también alteró mucho a la comunidad acá".

Según la resolución de la jueza de garantía, el adolescente encuentró la explicación en lo que obedecería a un abandono de este cuando era niño y no había una buena relación con su padre. En ese marco, es que se produjo la discusión y posterior apuñalamiento.

"Se fijó un plazo de cuatro meses de investigación, que creo que es suficiente para realizar las diligencias que tenemos planteadas y pensadas para realizar. O sea, eso tenemos que analizarlo y ver si lo realizamos en este momento o bien pedimos eventualmente otra audiencia de revisión", señaló la defensora penal pública, Claudia Rodríguez.

Asimismo, se analiza la eventual petición de cambiar la medida cautelar.

El adolescente quedó bajo custodia del Centro de Internación Provisoria para Adolescentes ubicada en la comuna de Coronel.