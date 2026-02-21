Aumentaron a seis las víctimas fatales por la explosión en Renca

El número de fallecidos tras el trágico volcamiento y posterior explosión del camión que transportaba gas licuado en la comuna de Renca subió a seis, según confirmó el Ministerio de Salud.

Los nuevos decesos corresponden a dos mujeres que se estaban internadas en riesgo vital y se encontraban entre los 17 heridos contabilizados tras el suceso.

De este modo, el hecho deja actualmente seis muertos y 15 lesionados, 14 de ellos internados en riesgo vital y con más del 50% de su cuerpo quemado en distintos centros asistenciales de la Región Metropolitana.

Asimismo, entre ellos, cuatro están graves con más del 80% de su piel calcinada.

El delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, reiteró que "todas las personas heridas que se encuentran en distintos centros de salud han sido debidamente identificadas e informado a sus familiares, con los que se tiene contacto permanente".

"Respecto de las personas grave y dolorosamente fallecidas, queremos reiterar nuestras condolencias a sus familias. Se ha iniciado el proceso de identificación en el SML, unidad responsable de comunicar a los familiares y de todas las acciones posteriores", agregó.

Tres afectados en estado crítico y ventilación mecánica en la Clínica Indisa

En la Clínica Indisa se encuentran tres pacientes en tratamiento, y desde el recinto comunicaron que "continúan en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos, conectados a ventilación mecánica y en estado de riesgo vital".

"Se sigue con el manejo de cuidados intensivos y/o procedimientos quirúrgicos necesarios hasta que pase o que se logre superar la fase crítica", añadieron.

Por otro lado, en cuanto a la normativa existente que regula el transporte de sustancias peligrosas, algunos expertos afirman que "exige condiciones como, por ejemplo, que el camión tiene que tener tacógrafo y baliza; no puede ser un camión hechizo, no debe tener no más de 15 años, entre otras más".

Sin embargo, "no exige el horario de tránsito, entonces, sugiere que en lo posible sea en horas que no haya congestión en las ciudades, pero eso no se da en la práctica. Es decir, los camiones igual a veces se topan con algunas ciudades".