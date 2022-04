Tras ataque en Contulmo: Víctimas del terrorismo critican "estrategias fallidas" del Gobierno

La Fundación Víctimas del Terrorismo en Chile criticó las "estrategias fallidas" de las autoridades de Gobierno a cargo de la seguridad en el país, luego de que unos 40 encapuchados predieran fuego a 11 viviendas ubicadas en la orilla del Lago Lanalhue, en la comuna de Contulmo, Región del Biobíob.

El hecho se registró la tarde de este viernes en el sector de Estación Lanalhue de Contulmo, donde los encapuchados arremetieron contra inmuebles donde, incluso, algunos se encontraban con moradores.

El oficial de ronda de la Prefectura Arauco, Sebastián Lobovsky, detalló que tras el llamado de vecinos a Carabineros, concurrieron "en compañía de personal de Control de Orden Público, quienes verifican la veracidad de los hechos encontrando 11 inmuebles siniestrados, dos de estos corresponderían a casa habitación, y nueve cabañas. Además de eso, dos vehículos siniestrados".

Solange Etchepare, directora ejecutiva de la Fundación Víctimas del Terrorismo en Chile, criticó las visitas de la ministra del Interior, Izkia Siches, a la Región de La Araucanía, y del subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve, a la Provincia de Arauco: "Esas dos estrategias fueron fallidas", lamentó.

"Primero la seguridad, si ellos no pueden entrar a lugares del país, qué más se espera para nosotros los que estamos inmiscuidos acá en todo este antro de delincuencia, de narcotráfico, de terrorismo, de balaceras, de robos, de constantes hostigamientos y no sólo víctimas que han sido las últimas que se han atacado, sino que esto es algo sistemático durante 20 años, donde los que más están sufriendo son las personas que viven en las zonas rurales, las comunidades indígenas que están aplastadas por estos grupos y que no pueden tener acceso a educación, a la salud", aseguró.

Mientras que la diputada por la zona Flor Weisse (UDI) señaló que "qué más herramientas tenemos, señor Presidente, para evitar esta violencia desmedida, aparte del diálogo que usted ofrece. Estamos cansados y abandonados por el Gobierno y entregados, francamente, a la impunidad, lo necesitamos acá, ahora".

Según instrucción del Ministerio Público, personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) quedó a cargo de la investigación, cuyo ataque sería reivindicado por la Resistencia Mapuche Lafkenche.