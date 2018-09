Un incendió consumió cuatro locales de venta de mariscos en Tirúa

Un violento incendio consumió cuatro locales comerciales en el sector la Puntilla de Quidico, en la comuna de Tirúa, en la Región del Biobío.

El siniestro se registró a las 03:30 horas de este miércoles y consumió por completo cuatro puestos de venta de pescados y mariscos de material ligero, en un terreno que pertenece a la Dirección de Obras Portuarias.

Hasta el lugar llegó Bomberos, que luego de un arduo trabajo pudo contener las llamas en los locales.

La gobernadora de la Provincia de Arauco, María Bélgica Tripailaf, indicó que "personal policial constató el fuego. El origen aún no está determinado todavía por Bomberos. No hay lienzos, pancartas, ni rallados a la causa mapuche. No se registraron personas lesionadas", dijo.

Aun se evalúa el cálculo de las pérdidas por parte de los cuatro locatarios afectados, ya que no existían seguros comprometidos por ser locales informales.

Las causas y origen del fuego ahora lo investiga el Laboratorio de Criminalística, Labocar, de Carabineros.