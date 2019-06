Un joven murió en Hualqui tras ser baleado en el cuello

La Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) de Concepción investiga la muerte de un joven de 20 años en la comuna de Hualqui, al sureste de la ciudad penquista, en la Región del Biobío.

De acuerdo a los antecedentes, la víctima, identificada como Nicolás Cortés Montecinos, recibió un disparo a la altura del cuello cuando presuntamente se dirigía a comprar leña en el sector Barrancas Juntas.

El joven murió más tarde en el Centro de Salud Familiar (Cesfam) de Hualqui.

José Aguilera, amigo y testigo de la muerte de la víctima, contó que Cortés "estaba a orilla de camino" cuando "escuché dos disparos fuertes y mi amigo me gritó 'me dieron, me dieron'. Lo escuché y corrí dónde él, estaba a unos 100 metros, y lo veo botado en el barro, con la mano acá (en el cuello)".

El testigo dijo haber visto "una camioneta que aceleró fuerte" y "se fue del lugar dejando a mi amigo ahí, botado".

Aguilera sostiene que los guardias del predio de Forestal Arauco dispararon, aparentemente, al confundirlos con delincuentes.

Tras el hecho, los cuatro funcionarios de seguridad se entregaron a Carabineros en la Tenencia de Hualqui. Los guardias pertenecen a la empresa de seguridad Alto, que presta servicios a la forestal Arauco.

Uno de los trabajadores, que de los cuatro es el único detenido, "asume haber realizado un disparo desde su arma de fuego. Lo que él señala es desconocer haber lesionado a una persona producto del disparo que él propinó", detalló el mayor Luis Mahuzier, jefe de la Séptima Comisaría de Carabineros de Chiguayante.

La gerencia de Alto informó que la orden que emana desde la empresa a sus trabajadores es que ellos no pueden portar ni usar armamento de fuego.