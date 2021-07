Vecinos de Isla Mocha recurren a la justicia: Llevan más de 10 días sin conectividad aérea

Los vecinos de Isla Mocha interpusieron un recurso de protección para que el servicio de conexión aérea con Tirúa y Lebu sea repuesto a la brevedad, ya que desde el 9 de julio, día en que la aeronave capotó con cinco ocupantes en su interior, no tienen la vía de conexión con el continente.

Carlos Garrido, uno de los voceros de los habitantes de Isla Mocha, indicó que "es responsabilidad del Ministerio de Transportes, son las personas que tienen que preocuparse del tema áereo y terrestre, no están cumpliendo con su deber, como muchas veces con las Isla Mocha no lo han cumplido. Tienen botada a una población de más de 600 personas. Cómo pueden ser tan ineficientes e inhumanos".

"Es realmente desesperante, la barcaza va cuando quiere y le echa la culpa de que el mar se echó a perder, no llega en horarios, no avisa oportunamente, no sirve, no tenemos barcaza y no tenemos avión, esa es la verdad", dijo indignado el vocero.

El pasado 13 de julio, al ser consultado el seremi de Transportes del Biobío, Jaime Aravena, aclaró que "el propio contrato establece ciertas condiciones para poder reponer el servicio, pero también es cierto que tenemos un accidente de por medio y por lo tanto lo que nos diga el informe de la DGAC que determine las causas del accidente también puede ser determinante para el plazo en que la reposición del contrato se podría dar".

"Podemos encontrar otras fórmulas que permitan reponer el servicio y en eso estamos, le hemos planteado a ellos de que no más allá de una semana más el servicio esté repuesto independiente con qué avión y empresa que preste el servicio", expuso.

Dicho plazo auto impuesto por la autoridad en ese momento ya pasó y al momento no se ha recuperado la conectividad aérea de la Isla Mocha.