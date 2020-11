Víctima de violencia denunciará a carabinero que omitió en informe que agresor era funcionario policial

Yaneth León, quien el jueves pasado fue víctima del incendio a su automóvil en Los Ángeles, del que acusa a su ex pareja, el sargento de Carabineros Luis Mancilla, confirmó que denunciará también al uniformado que efectuó el reporte del hecho, por omitir que el presunto autor pertenece a sus filas.

La Fiscalía de la comuna informó el sábado que este antecedente no era parte de lo constatado por la policía, por lo que la mujer confirmó a Cooperativa Regiones que buscará sanciones contra el efectivo, tras la asesoría del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género.

La importancia de este dato, según la víctima, radica en que la agresión pudo desarrollarse de manera distinta, por cuanto Mancilla está dotado de armamento al ser carabinero, y pudo portarlo al momento del siniestro.

León recordó que esa noche el vehículo estaba recién recargado con combustible, por lo que insiste en que de no ser por sus vecinos, la eventual explosión habría cobrado su vida y la de sus hijos, entre ellos, los del acusado.

La víctima sostuvo que "en esta institución generalmente todo se tapa, queda entre los colegas, se tapan las espaldas y eso no corresponde".

"Yo me enteré -agregó- que el funcionario que me tomó mi denuncia, que vino a ver como estaba mi casa, que estaba con mis niños, le omitió información a la Fiscalía, no informando que Luis Mancilla pertenecía a las filas de Carabineros".

Por ello, indicó, "haré los reclamos correspondientes para que este funcionario sea o destituido o sancionado con lo máximo posible".

El alcalde de Los Ángeles, Esteban Krause, lamentó "profundamente que en el siglo XXI todavía tenemos este tipo de actitudes de hechos de violencia contra la mujer, eso no es aceptable y lo condenamos absolutamente, y por eso es importante que estas personas que toman estas decisiones de maltrato, tanto físico, psicológico, emocional, tengan el castigo que se requiere para inhibir acciones de estas características".

La autoridad dijo que presentarán "una acción legal que va acompañando este proceso. Debemos repudiarlo toda la sociedad y debemos denunciarlo como ocurrió en este caso".

Mancilla se mantiene como funcionario activo de la tenencia de Lago Ranco en la dotación de Los Ríos de Carabineros, al tiempo que sigue estando prófugo de la justicia.