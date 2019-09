Alcalde de Longaví critica traslado de ganado a su comuna

El alcalde de Longaví, Cristián Menchaca (UDI), acusó que su municipio no fue informado del traslado de ganado desde la Región de Coquimbo a su comuna, medida que se tomó para paliar los efectos de la sequía en Illapel.

La decisión de llevar a un total de 3.600 ovinos, vacunos y caballos hacia Longaví y San Nicolás de Parral se acordó en el Comité de Sequía de Illapel a inicios de septiembre.

Por el momento, alrededor de 400 animales han logrado asentarse en el predio La Hijuela, ubicado en el sector Copihue de Longaví, y al menos 10 murieron en el trayecto.

#Maule: [Video] Animales de #Illapel que arrancan de la sequía ya están en #Longaví, sin embargo la falta de pasto es el problema que enfrentan. 3.600 están proyectados, ya hay 400 y el forraje es insuficiente, han muerto 10 por traslado, pedirán emergencia agrícola @Cooperativa pic.twitter.com/KTYOnjULzo — Jaime Morales Amaya (@MoralesAmaya) September 24, 2019

El jefe comunal dijo que se enteró del traslado y del arriendo del campo en que se encuentra el ganado a través de las redes sociales.

"Tomaron una decisión de partir con sus animales y están trasladando un problema que está en Illapel acá, así que yo voy a tener que pedir que se declare zona de emergencia agrícola en la zona de Longaví", sentenció Menchaca.

Cuidador llamó a detener el traslado de animales

Cerca de 60 crianceros de Illapel arrendaron el predio por un plazo de siete meses a cambio de 12 millones de pesos.

Jacinto Garrido, uno de los cuidadores provenientes de Coquimbo, reconoció que el campo no tiene el forraje suficiente, y por lo tanto, dijo haber hecho un llamado a sus pares a no llevar más animales al Maule.

"Aquí no hay comida como para engordar animales, no hay pasto, porque está muy chiquitito. Cuando vinieron los primeros crianceros se encontraron con que no había pasto, pero cuando ya estábamos listos para venirnos no podíamos echar pie atrás", señaló.

"Cuando se seque el campo, ahí pienso yo que va a ser desesperante", agregó Garrido.

Se espera que otros 600 animales lleguen este miércoles tanto a Longaví como a San Nicolás de Parral.