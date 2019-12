Concejal maulino fue infraccionado por acto solidario no autorizado para Valparaíso

El concejal de Rauco Manuel Poblete (UDI) recibió un parte de Carabineros por realizar una actividad solidaria a beneficio de los damnificados de los incendios de Valparaíso en la Plaza de Armas de la comuna maulina, sin tener autorización municipal.

La iniciativa benéfica se realizó la tarde del miércoles 25 de diciembre y contó con la participación de cantantes locales que se sumaron al improvisado evento, que logró juntar tres camionetas con donaciones.

"El jefe de tenencia me dijo que me tenía que pasar un parte por orden del alcalde Enrique Olivares (militante del Partido Radical)... Es cierto, no tenía permiso porque fue un día feriado y además una emergencia solidaria, pero este tipo de situaciones hacen que la gente se desencante de los políticos y salga a las calles a protestar", dijo el edil a Cooperativa Regiones .

#Maule: El parte que cursó @Carab_Maule a un concejal @udipopular de #Rauco por realizar actividad solidaria en la Plaza de Armas para los damnificados de #Valparaíso, sin contar con permiso municipal y que genera polémica en la comuna @Cooperativa #SomosCooperativa pic.twitter.com/avpJoUajYZ — Jaime Morales Amaya (@MoralesAmaya) December 26, 2019

El prefecto de Carabineros de Curicó, Aldo Borroni, explicó que la institución recibió una denuncia y, ante éstas, "tiene la obligación de concurrir".

"Llegamos al lugar y, efectivamente, se cursó la infracción administrativa", dijo el uniformado.

El documento consigna que la falta fue "hacer uso del espacio público sin permiso municipal. Actividad solidaria a la ciudad de Valparaíso".

Sorprendido

El alcalde de Rauco, Enrique Olivares, también entregó su versión a Cooperativa Regiones y negó categóricamente haber ordenado la multa al concejal gremialista.

"Me encuentro sorprendido de quienes me señalan como el responsable de ordenar a Carabineros una infracción. No es facultad de un alcalde en el país dar órdenes a una institución como Carabineros", dijo Olivares.

El jefe comunal agregó que el miércoles 25 de diciembre se encontraba con su familia y se comunicó con el alcalde de Valparaíso para ofrecer ayuda a los damnificados por los incendios, por lo que malamente podría haber intentado boicotear este tipo de acciones.