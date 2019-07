Detención de joven agresor del Sename de Talca permitió el fin de la toma

La detención de un joven de 17 años por el delito de robo con intimidación ocurrida este jueves, permitió que se levantara la toma de la Dirección Regional del Sename, en Talca, ya que resultó ser el interno del centro semicerrado que amenazaba de muerte a los funcionarios.

Ello, debido a que el menor quedó con reclusión total en el mismo Sename, lo que llevó al fin de la movilización sin que se lograra el objetivo, que era el traslado hacia la Región del Biobío, de donde es originario.

"Agradecemos a los medios que dieron cobertura, porque gracias a ustedes logramos más en dos días, que en un año que venimos pidiendo el traslado de este joven a Concepción, que es a donde pertenece", dijo el presidente de la Asociación de Funcionarios del Sename (Afuse), Iván Rodríguez.

El dirigente agregó que, en este tema, "la gestión de la directora regional (Ana Cecilia Retamal) ha sido deficiente". Consultado si pedirán la destitución de Retamal, Rodríguez manifestó que "lo veremos con las autoridades, pero es lo más probable".

En tanto, el seremi de Justicia del Maule y ex diputado, Germán Verdugo, reaccionó ante el anuncio de los funcionarios y manifestó que "la destitución no depende de la Seremi de Justicia, es resorte de la Dirección Nacional del Sename, por lo que no nos vamos a referir a eso".

Los funcionarios del Sename Talca y del centro semicerrado Entre Silos, volverán a sus labores normales desde el próximo lunes, con atención de público y trabajo interno.