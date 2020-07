Diputado Rentería (UDI) se abstendrá otra vez frente al retiro del 10%

Rolando Rentería, diputado de la UDI por el Maule, aseguró que mantedrá su abstención ante el proyecto de retiro voluntario del 10 por ciento de los fondos previsionales, que se vota de manera particular este miércoles en la Cámara Baja, tras su aprobación general, la semana pasada.

El parlamentario dijo que lo hará por considerar que es una iniciativa inconstitucional. Además dice que ha recibido amenazas anónimas, debido a su posición.

"Yo me abstengo, igual que la primera vez, por ser inconstitucional y por el daño que le causa a las pensiones de toda la gente", dijo Rolando Rentería, que aclaró: "Yo estoy en contra del sistema de las AFP y creo que hay que cambiarlas".

"Las medidas anunciadas por el Presidente Piñera llegaron tarde, por lo que me abstengo", agregó Rentería en diálogo con Cooperativa Regiones.

El parlamentario agregó que "no he recibido presiones de nadie, pero sí amenazas de dónde está mi casa, insultos, que me van a funar, pero eso no hará que cambie mi decisión de abstención".

En el Maule, los parlamentarios oficialistas Celso Morales (UDI), Pedro Pablo Álvarez-Salamanca (UDI); Hugo Rey (RN) y Pablo Prieto (Ind), votaron a favor del proyecto, mientras que Ignacio Urrutia (PRp), rechazó la iniciativa.