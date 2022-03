Elección de nuevo rector de la UTalca se definirá en segunda vuelta

En una jornada marcada por la alta participación cívica se efectuó el proceso eleccionario convocado para elegir al nuevo rector de la Universidad de Talca para el período 2022-2026.

Del total de 616 académicos y académicas de todos los campus habilitados para sufragar, 456 hicieron uso del derecho, lo que equivalió a un 74 por ciento del padrón total.

Según informó el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) a partir de los votos válidamente emitidos, el resultado situó en primer lugar de las preferencias al profesor Carlos Torres (34,4%); seguido de Arcadio Cerda (25,7%); Jorge del Picó (20,0%) y Roberto Pizarro (19,9%).

"Estos datos deben ser oficializados por el Tricel en la sesión de calificación que se efectuará el lunes 21 de marzo, los que conforme a estos resultados, pasan a segunda vuelta los candidatos Carlos Torres y Arcadio Cerda, en un nuevo proceso eleccionario programado para el jueves 31 de marzo desde las 09:00 horas", dijo la secretaria general de la Institución y ministra de fe del proceso, Isabel Hernández.

La elección del nuevo rector de la Universidad de Talca se realizó con el denominado voto ponderado, lo que significa la existencia de diferentes valores y categorías en los sufragios según aprobó la junta directiva de la casa de estudios y en donde se establece la siguiente ponderación:

Profesor/a titular planta regular jornada completa 4; titular planta regular jornada parcial 3; planta no regular con renovación trianual jornada completa 2; planta no regular con renovación trianual jornada parcial 1; planta no regular con renovación anual jornada completa 1 y planta no regular con renovación anual jornada parcial 0,5.