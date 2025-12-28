Libre por falta de pruebas el acusado de iniciar incendio forestal en el Maule

Debido a la falta de antecedentes, se decretó este sábado la libertad del hombre acusado de provocar un incendio forestal en la Ruta K-620, a la altura del cruce Numpay en la comuna de Talca, Región del Maule.

Según el reporte inicial de Carabineros, la detención se produjo bajo la imputación de un supuesto intento de generar un siniestro. Sin embargo, durante el control de detención, surgieron inconsistencias clave que llevaron a la liberación del imputado.

"Derivó en que no se encontraron cámaras y se empadronaron testigos sin que nadie refiriera nada relevante respecto de este hecho", explicó la fiscal Claudia Díaz, que dio cuenta también que la denunciante no pudo reconocer al detenido.

"Indicó que, por las características del horario y escasa visibilidad en ese horario, no estaría en condiciones de reconocer a la persona que había sido detenida (...) No podría asegurar que lo que tuviese (en la mano) fuese un encendedor", añadió la persecutora.

Cuestionamientos al procedimiento de detención

La defensa del individuo, representada por la abogada Grace Méndez, arremetió contra el procedimiento, subrayando "los riesgos de detenciones sin sustento probatorio" y cuestionando que la descripción física ni la vestimenta del imputado coincidían con la información inicial entregada, un factor que la Fiscalía también consideró.

"A las personas se les detiene cuando hay antecedentes suficientes y no se les detiene precisamente para investigar", puntualizó Méndez, que explicó que la solicitud de reconocimiento por parte de la defensa no pudo realizarse "porque no había posibilidades de que la denunciante estuviera en condiciones de reconocer a nadie".

La defensa, a cargo de la abogada Grace Méndez, alertó sobre los "riesgos de detenciones sin sustento probatorio", enfatizando que no se puede privar de libertad para investigar. (FOTO: ATON)

En un contexto donde los incendios forestales son una preocupación nacional, la defensa hizo un llamado a mantener los estándares de las investigaciones. Méndez manifestó que "son los riesgos precisamente de estas detenciones donde no hay sustento".

"Nosotros entendemos que es una situación que preocupa al país la de los incendios, pero no por ello entonces se debe rebajar los estándares en las investigaciones para privar de libertad a las personas, que es el bien uno de los bienes más preciados", cerró.