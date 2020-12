El director de Empresas Villa Baviera de la ex Colonia Dignidad, Thomas Schnellenkamp, entregó a Cooperativa Regiones un video donde se registran los trabajos de limpieza en una zona declarada Monumento Nacional, al interior del predio. En la pieza audiovisual se aprecia la subestación de comunicaciones usada para la red de seguridad del ex jerarca alemán, Paul Schäffer. "Nosotros no tocamos nada de la subestación, la dejamos intacta. Permitimos el ingreso de la policía para que viera solamente realizamos limpieza y no ocultar información como están señalando algunos", dijo el colono.

LEER ARTICULO COMPLETO