Mujer a cargo de menor electrodependiente suma millonaria deuda de luz en Talca

Rosa Poblete, trabajó en el Sename de Talca hace varios años, lugar al que renunció cuando se hizo cargo de Cristian, un menor con parálisis cerebral de ocho meses de edad, en ese entonces.

Desde que se hizo cargo del menor -quien hoy tiene nueve años- debió asumir su diagnóstico y lidiar con el tratamiento de un paciente electrodependiente, con insuficiencia respiratoria y traqueomalacia, adaptando una habitación que se ha ido transformando "en una pequeña UCI", según comentó a Cooperativa Regiones la mujer.

En enero del 2019, Rosa no pudo continuar con la venta de completos en la Villa Don Arturo de la ciudad, por lo cual dejó de percibir ingresos, lo que le ha imposibilitado pagar la cuenta de la luz que mantiene con la Compañía General de Electricidad (CGE), y que asciende a la suma de tres millones 150 mil pesos.

"Reconozco la deuda"

"Los gastos no los he podido solventar debido a que perdí la posibilidad de trabajar con el carro de completos que tenía por la pandemia. Yo reconozco la deuda, pero no la he podido pagar por diferentes situaciones con enfermedad de Cristian", sostuvo Poblete.

La mujer agregó que "yo quiero pagar la deuda y por eso hemos buscado diferentes fórmulas, ya hicimos un evento la vez pasada y pagamos más de un millón de pesos, pero ahora nuevamente se acumuló".

El ex seremi de Energía del Maule, Vicente Marinkovic, manifestó que "la solución tiene que ver con responsabilidad social. Hay varias empresas en el Servicio de Evaluación Ambiental que están esperando poder instalar paneles solares. Bueno, una de esas empresas debería donar paneles solares a esta familia, esa es la solución que podría existir".

#Maule: Rosa Poblete se hizo cargo de Cristian, menor electrodependiente debido a una parálisis cerebral, insuficiencia respiratoria y traqueomalacia. Debe más de $3 millones a @CGE_Clientes y busca cómo pagar. Amigos se organizaron y realizan "lucatón" en RRSS @Cooperativa pic.twitter.com/aKAYsclVII — Jaime Morales Amaya (@MoralesAmaya) December 23, 2020

CGE

Desde la Conpañía General de Electricidad, Christian Araya, gerente de Instituciones y Comunidades Zona Sur, señaló que "desde el año 2017 hemos entregado a la señora Rosa distintos beneficios, como la suspensión de corte por deuda y un generador. También la suspensión de intereses".

El ejecutivo complementó que "la compañía, además, ha ofrecido convenios de pago muy especiales que permitan disminuir la carga de pago para normalizar su situación. El monto en la boleta, es una acumulación de consumos de años, que intentaremos resolver con la señora Rosa".

Familiares y amigos comenzaron una "lucatón" en redes sociales.