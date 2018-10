Periodista que denunció ofensa de intendente: "No soy feminazi"

La periodista Matilde Carrasco agradeció el apoyo masivo que recibió tras su impasse de ayer con el intendente de la Región del Maule, Pablo Milad, y remarcó que "el cargo no da inmunidad para decir cosas".

Carrasco, profesional de la Radio Ambrosio, hizo público ayer, a través de Facebook, que al reprocharle a Milad su impuntualidad para una pauta de prensa, éste le respondió: "Se le nota que está soltera y seguirá siendo soltera".

Este jueves, y tras las disculpas públicas que ofreció la autoridad regional, la periodista utilizó la misma red social para profundizar en sus reflexiones.

"Después de convertirme en la solterona más popular de Linares quiero decir algunas cosas. Primero agradecer a los que me han llamado por teléfono, amigos, conocidos, colegas y personas que sin conocerme se consiguieron mi teléfono para darme el apoyo", expresó.

La reportera afirmó que "no es ni será una falta de respeto pedir a una persona que respete una pauta de prensa y su horario", e hizo presente que, en la visión de las autoridades, "muchas veces los periodistas y la prensa en general servimos cuando nos necesitan o para promocionar actividades, pero cuando nos tienen que prestar ropa, resulta que somos exagerados".

"No quiero que a ningún colega le pase nuevamente"

Matilde Carrasco también tuvo palabras para quienes la criticaron por contar lo que sucedió: "No soy feminazi, como algunos dicen, (el hecho) lo di a conocer en mi facebook, porque no quiero que a ningún colega, sea hombre o mujer, le pase nuevamente esto, que se le dé más importancia a su estadio civil, que a su nivel profesional".

"Creo que el cargo no le otorga inmunidad para decir y hablar ese tipo de cosas", continuó: "No creo que estar soltera me haga mejor o peor mujer, o mejor o peor periodista".

"No quiero que me victimicen"

"No quiero de ninguna manera que me victimicen", dijo también Carrasco en su post.

"Yo me defendí en su momento y me seguiré defendiendo, no me quedo callada y tampoco dejo que me pasen a llevar. Los que me conocen saben como soy, simplemente creo que no corresponde que nadie me haga sentir mal, y menos que una autoridad se defienda de una pregunta enrostrándole a otro su condición civil", planteó.

"No fue la forma correcta en la que se defendió el intendente. Podría haberme tratado de periodista de pacotilla, de que estaba viendo cosas más importantes en Talca, pero no creo que mi soltería estuviera en discusión, no era el tema y no correspondía, porque estábamos hablando de trabajo, no de amistad, ni de relaciones sociales", subrayó.