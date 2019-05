Tres comunas de regiones dentro de "top ten" con mejor calidad de vida

Tres comunas de regiones se encuentran en el "top ten" con mejor calidad de vida según los resultados del último Índice de Calidad de Vida Urbana (ICVU), realizado en conjunto entre la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica (UC).

El estudio, que se realiza hace nueve años con comunas que tengan más de 50 mil habitantes, estableció que hay tres comunas de regiones en los primeros diez lugares: Se trata de Concón (lugar 7), Punta Arenas (9) y Machalí (10).

Las primeras seis comunas con mejor calidad de vida urbana son todas de la Región Metropolitana: Vitacura, Las Condes, La Reina, Lo Barnechea, Providencia, Ñuñoa. La comuna que más logró subir respecto a años anteriores fue Peñaflor.

Por otro lado, en las cifras negativas, el índice más bajo en calidad de vida urbana lo tiene la comuna de La Pintana a la que le siguen las comunas de San Javier (Maule), Lo Espejo (RM), Maule (Maule), Angol (La Araucanía), Vallenar (Atacama), San Ramón (RM), Cerro Navia (RM), San Carlos (Ñuble) y Villarrica (La Araucanía).

Respecto a las comunas con menor calidad de vida urbana, según Arturo Orellana, coordinador del equipo de trabajo de la Universidad Católica, "las comunas, en general, que no son capitales regionales, tienden a concentrar un mayor porcentaje de predios que no pagan contribuciones y al mismo tiempo son muy dependientes del fondo común municipal".

"En general, cuando uno observa, por ejemplo, en las capitales provinciales e incluso regionales, salvo excepciones -como en el caso de Talcahuano, que aparece bastante bien rankeada- es donde se concentra el ambiente de negocios", explicó Orellana.

Es decir, sobre la lógica de mercado que tiende a favorecer las grandes urbes, las comunas más pequeñas que están alrededor de estas grandes ciudades prácticamente se transforman en ciudades dormitorio donde no hay inversión, no hay atractivo y no hay una demanda que de alguna manera justifica una oferta más diversa de actividad económica, educativa y de otro tipo", agregó.

