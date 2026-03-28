El alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica (DC), relató en Cooperativa la problemática que enfrentan las zonas aisladas del extremo sur del país -como su comuna- a raíz del alza de los combustibles, pues son "dependientes de los hidrocarburos" y, por ende, el incremento les "pega el doble".

De acuerdo con el jefe comunal, "hay tres condiciones" que obligan a que las ciudades australes usen combustibles: el frío clima, el "estar aislados" de la capital y el tipo de matrices que utilizan, siendo la eléctrica la que más necesita bencina, señaló.

Por ende, su alza "nos pega el doble. Estamos hablando de que el impacto pudiese ser, por ejemplo, entre el 2,5 y el 3,5% más de lo que se prevé para la capital nacional y el resto del país. Sin contar, además, la dependencia que tiene Coyhaique con el transporte de los vehículos propios", indicó Gatica.

"Aquí no existe transporte público; lo único que hay son taxis colectivos que abarcan del 10 al 20% de la población total, mientras que los otros debemos movernos o a pie, que es el mínimo, y la mayoría se mueve en vehículo propio, siendo que somos una de las ciudades con mayor índice per cápita de autos por familia", añadió el jefe comunal.

Por ello, adelantó que desde la Municipalidad evalúan otorgar una subvención al sistema colectivero, "ya que lo usan las personas más vulnerables"; y criticó que el subsidio nacional de 100 mil pesos que otorga el Gobierno de Kast a sus conductores "no sea suficiente y se desarrolle sin perspectiva regional".

"Hoy, Coyhaique se transforma en la segunda ciudad con los valores más altos de los combustibles en Latinoamérica. La primera es Montevideo, Uruguay; estamos sobre los 1.650 pesos y 1.670 pesos en el diésel y en la gasolina por litro", cerró Gatica.

LEER ARTICULO COMPLETO