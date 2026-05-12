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¿Qué busca Donald Trump en una nueva reunión con Xi Jinping?

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El analista internacional y académico de la Universidad del Desarrollo, Guido Larson, conversó con El Diario de Cooperativa sobre la nueva reunión que sostendrán el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder chino Xi Jinping.

De acuerdo al experto, el magnate estadounidense busca explorar un posible rol chino en el conflicto con Irán, como también algún acuerdo para enfrentar la crisis derivada por la alta inflación en el país.

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