La crisis habitacional en Chile enfrenta un desafío que va más allá de la construcción de ladrillos: la transparencia y la estructura del sistema de subsidios. Benito Baranda, director de la Fundación Invica, propone una reforma profunda para evitar que el sistema actual "reviente" debido a malas prácticas y falta de control estatal.

Uno de los puntos más críticos señalados por Baranda es la vulneración del Registro Social de Hogares (RSH). El experto denunció que existen personas que manipulan sus datos para calificar en el tramo del 40% más pobre y así acceder a viviendas casi gratuitas.

"Vulneran el Registro Social de Hogares. Lo que nos ha pasado también con la gratuidad universitaria. Ven la manera, tú lo puedes encontrar esto en TikTok y en YouTube, de alterar tu Registro Social de Hogares por cambiar un poco las condiciones de vida. Te vas a vivir, por ejemplo, con tu abuela y dices 'yo tengo pocos ingresos', sales del núcleo familiar (...) y obtienes un registro social menor. De hecho, tenemos más registros sociales que hogares en Chile", reveló Baranda.

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