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Carmona responde a Kast por críticas al PC: Fuimos muy activos en la lucha contra el nazismo

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Como parte de su respuesta al Presidente José Antonio Kast por las críticas al Partido Comunista por abrir la posibilidad de que haya movilizaciones contra el Gobierno, el timonel de dicha colectividad hizo una alusión inesperada tras acusar un sesgo anticomunista del Mandatario.

En medio de sus descargos, el dirigente afirmó que "contradicciones con la familia pueden haber porque en su momento fuimos muy activos en la lucha contra el nazismo, pero no tienen por qué pasarse cuentas en sentido de contexto histórico y marcar la frase que dijo Lorena Pizarro en una cosa descontextualizada. La movilización social es democrática".

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