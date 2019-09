Contratistas critican "desidia del Gobierno" y evalúan irse de Arauco

Los contratistas forestales dicen que "se aburrieron" de los ataques y que comenzarán a irse de la provincia de Arauco, en la Región del Biobío.

Esto a raíz de una serie de ataques incendiarios que se han registrado en los últimos días, incluidos los dos ocurridos en menos de 24 horas en la zona.

Por eso, los contratistas forestales que operan entre las regiones del Maule y Los Ríos plantearon que al menos dos empresas han manifestado su intención de retirarse de la zona.

En este sentido, el gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, René Muñoz, explicó que "los empresarios van a empezar a abandonar el sector".

"Tenemos información de eso, hay empresarios que están aburridos. Este abandono, la verdad es que hay una sensación de desidia del Gobierno, de las autoridades", agregó.

Contratistas forestales anunciaron que cansados de los ataques incendiarios, comenzarán el retiro de la provincia de Arauco. René Muñoz, gerente de Acoforag, confirmó que 2 empresas manifestaron intención de salir de la zona. @Cooperativa pic.twitter.com/yjfb9GwF0X — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) September 5, 2019

Además, aseguró que "no culpo a los policías porque ellos son mandados. En estos cuatro atentados ya hay por lo menos 80 trabajadores fuera del sector, que no están trabajando. No tienen las instalaciones para poder trabajar. Es invivible".

En los cuatro ataques incendiarios que se han registrado tanto en el Biobío como en La Araucanía, son 21 los equipos que han perdido los contratistas forestales que trabajan al interior de los predios de grandes forestales.

Durante la mañana, el intendente de la Región del Biobío, Sergio Giacaman, hizo un llamado a las empresas forestales a prestar colaboración en materia de seguridad para quienes trabajan en la zona.