Latorre acusó "juego político" de la derecha al condicionar los votos para extender estado de excepción

El senador Juan Ignacio Latorre (RD) aseguró que la prórroga del estado de excepción constitucional en la Macrozona Sur debería ser aprobado esta semana en el Congreso, y criticó que la oposición, al condicionar sus votos, sólo está haciendo "una especie de juego político para la galería" y que como oficialismo "no nos preocupa".

Esta semana, la ministra del Interior, Izkia Siches, anunció que recomendaron nuevamente al Presidente Gabriel Boric solicitar una extensión al estado de excepción que riga actualmente en el sur del país, por lo que este miércoles el Gobierno se va a desplegar en el Congreso para buscar la aprobación de esta medida.

En conversación con Cooperativa, el senador Latorre indicó que "esto se debería aprobar tanto en la Cámara como en el Senado", y se refirió a la posibilidad que existan parlamentarios que se resten de esta votación por la extensa presencia de las Fuerzas Armadas en la zona: "Es cierto que la vez pasada hubo varias abstenciones de diputados del Frente Amplio y de Apruebo Dignidad, pero yo diría que la mayoría terminaron respaldando y en ningún caso se puso en riesgo la votación", explicó.

Por su parte, la oposición condicionó esta vez sus votos, exigiendo un estado de excepción ampliado y no "acotado", además de criticar que el Ejecutivo no pueda alinear los votos de sus parlamentarios.

En esta línea, Latorre sostuvo que "los votos del oficialismo no basta, este tipo de decisiones, que son decisiones de Estado, que son complejas, requieren un apoyo más transversal", pero que si la oposición vota en contra "el Gobierno igual puede decretar estado de excepción por un mes sin tener que ir al Congreso, al final es un gallito y un juego político".

"Creo que son amenazas de la UDI porque ellos saben la posición del Gobierno, en este momento no se va a variar respecto de una prórroga del tipo de estado de excepción que hay, que es este resguardo de las rutas con flexibilidad táctica y, por tanto, si ellos no dan los votos a favor y se cae, ellos tendrán que dar sus explicaciones", apuntando que "es una especie de juego político para la galería, no nos preocupa la verdad".

Finalmente, sobre la nueva prórroga, el parlamentario oficialista dijo que "la idea tampoco es que esto sea algo permanente sino algo transitorio, que disminuya la violencia, sobre todos los eventos más significativos de violencia y puedan también ser efectivo en términos de desbaratar bandas que tienen gran poder de fuego en la zona y que amenazan la seguridad pública".

"Yo creo que ese es un desafío y no simplemente tener a los militares ahí desplegados para que la gente no cometa delitos, sino que cómo somos capaces como Estado de poder desbaratar a aquellas bandas que tienen poder de fuego y están amenazando la seguridad pública", concluyó.