Boric planteó a Fernández "preocupación" por el caso de Galvarino Apablaza

El Presidente Gabriel Boric le planteó a su símil argentino, Alberto Fernández, su preocupación por la extradición de Galvarino Apablaza, ex líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), acusado de ser uno de los autores intelectuales del asesinato del ex senador Jaime Guzmán, y que se encuentra en Argentina con estatus de refugiado político.

En un punto de prensa conjunto, Fernández indicó que "el Presidente Boric me planteó su preocupación por el tema y obviamente tomé en cuenta sus consideraciones, aclarando desde ya que eso es un problema que se debe resolver judicialmente en Argentina".

"No es un tema que tenga que ver con la potestad o la discrecionalidad del Ejecutivo", agregó.

Por su parte, Boric recalcó que "para Chile ha sido hace larga data un tema de política de Estado, no sujeto a las contingencias políticas y el presidente Alberto Fernández nos ha escuchado, va a tomar en consideración lo que hemos planteado y nosotros por supuesto no corresponde que intervengamos en un poder independiente de la República Argentina, pero no cabe duda que se van a hacer todos los esfuerzos que estén al alcance".

El Mandatario aseguró que el tema fue tratado en la reunión de Fernández tras una solicitud presentada por el diputado Guillermo Ramírez (UDI), quien también se encuentra participando en la gira.

Polémica por uso de "Wallmapu"

Los mandatarios también se refirieron a la polémica originada por el uso del concepto "Wallmapu" por parte de la ministra del Interior, Izkia Siches, ante lo que Fernández sostuvo que "no hay ninguna confusión, eso quedó absolutamente aclarado inmediatamente. El Gobierno chileno, el Presidente, se ocupó de explicarme el alcance de esas palabras y no tengo ninguna inquietud. Es absolutamente claro el sentido de esas declaraciones".

Por su parte, Boric aseveró que "esto no es un tema que estamos inventando nosotros, no es un tema que haya inventado el Presidente Piñera, no es un tema que tenga que ver con la soberanía territorial argentina".

"Es un tema en el cual nosotros tenemos que hacernos cargo, un conflicto que nos corresponde a nosotros, entre el Estado chileno y el pueblo nación mapuche, y eso no lo vamos a desconocer", agregó.

Finalmente, el Presidente recalcó que "nosotros elegimos un camino y ese es el camino del diálogo, y ese diálogo le va a molestar a muchos, le va a molestar a quienes creen que la violencia o a partir del enfrentamiento, se pueden conseguir cosas".