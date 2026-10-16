Ministro Poduje: Milei "está cada vez más loco"

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, cuestionó con dureza las críticas vertidas por el presidente de Argentina, Javier Milei, respecto a la inversión estatal en infraestructura, llegando incluso a tachar de "loco" al mandatario trasandino para desestimar sus posturas económicas.

Durante su intervención en el foro "Conoce a tu ministro", organizado por Icare, el titular del Minvu abordó las claves para recuperar el dinamismo de las obras públicas que, a su juicio, caracterizó al país durante gran parte de los gobiernos de la Concertación.

"Cuando hicimos lo que hicimos, entre el Presidente (Eduardo) Frei, el Presidente (Ricardo) Lagos y la primera mitad del Gobierno de la Presidenta (Michelle) Bachelet, hubo un plan simple, una visión, herramienta y empuje, pero después hubo un ministro al que no le gustaba la inversión en obra pública y hay ministros de Hacienda que son extremadamente conservadores con inversión, (que) la llaman que es 'keynesiana' o no sé qué 'huifa' y se enredan con eso, que es una tontería", dijo Poduje.

En ese contexto, el secretario de Estado enfatizó la relevancia estratégica de la infraestructura como motor de desarrollo y fustigó la retórica del jefe de Estado argentino, imitando con tono caricaturesco la voz de Milei al descalificar la inversión estatal.

"Usted comprenderá que la inversión en infraestructura reduce los costos de todos los productos, incluidos los costos finales que llegan al usuario. Eso moviliza la economía, pero como es inversión y la pone el Estado... es la tontera que hace Milei cuando critica la obra pública: '¡¿Qué obra pública!?'. Está cada vez más loco, a todo esto", aseveró Poduje .

Finalmente, el ministro abordó las prevenciones ligadas a eventuales irregularidades en la licitación de grandes obras, asegurando que la corrupción no constituye un argumento válido para frenar la cartera de proyectos.

"Puede ser que haya corrupción en Argentina, que hay mucha, y puede ser que acá también haya habido, pero no por eso usted va a suspender todo el programa de concesiones", concluyó.