Boric y Lula abordan la integración de América Latina: "Unidos somos más fuertes"

El Presidente Gabriel Boric conversó telefónicamente este miércoles con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, donde le confirmó que visitará ese país el próximo 22 de abril.

Según informó la Cancillería chilena, "los jefes de Estado reforzaron la importancia de trabajar por la integración de América Latina y el Caribe en el contexto actual, dados los desafíos históricos de combatir las desigualdades y promover la inclusión social y el

desarrollo sostenible".

En su cuenta de X, Lula da Silva comentó que junto a Boric "reforzamos la importancia de trabajar por la integración de América Latina y el Caribe en el contexto actual, dados los desafíos históricos de combatir las desigualdades y promover la inclusión social y el desarrollo sostenible".

"También hablamos de preparar una reunión de líderes en defensa de la democracia, que pronto será sede de Chile", añadió.

